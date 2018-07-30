Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Бывший украинский лидер Виктор Янукович подал иск против Генпрокуратуры Украины и главы ведомства Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск рассмотрят в Печерской районном суде Киева. Заседание пройдет 13 сентября.

Напомним, в ноябре 2017 года украинский суд возбудил дело о госперевороте в 2014 году по заявлению Януковича. Экс-президент потребовал проверить причастность к тем событиям некоторых высших должностных лиц. В частности, речь идет о главе МВД Арсене Авакове, мэре Киева Виталии Кличко и генпрокуроре Юрии Луценко.