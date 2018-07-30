Мы в соц.сетях:
ЦБ получит право проверки банков без уведомления

ЦБ получит право проверки банков без уведомления

 Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны
Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

Чешская делегация встретится с главой Крыма

 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
ЦБ получит право проверки банков без уведомления

ЦБ получит право проверки банков без уведомления

 Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны
Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

Чешская делегация встретится с главой Крыма

 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
12:09   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Бывший украинский лидер Виктор Янукович подал иск против Генпрокуратуры Украины и главы ведомства Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск рассмотрят в Печерской районном суде Киева. Заседание пройдет 13 сентября.

Напомним, в ноябре 2017 года украинский суд возбудил дело о госперевороте в 2014 году по заявлению Януковича. Экс-президент потребовал проверить причастность к тем событиям некоторых высших  должностных лиц. В частности, речь идет о главе МВД Арсене Авакове, мэре Киева Виталии Кличко и генпрокуроре Юрии Луценко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#суд #украина #янукович #госпереворот
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...