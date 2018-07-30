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11:54   30 Июля 2018
Россия

Синоптики обещают жаркую погоду в Москве со 2 августа

Синоптики обещают жаркую погоду в Москве со 2 августа

С четверга в столичном регионе установится жаркая погода с температурой до 31 градуса тепла и без существенных осадков, сообщает в понедельник Гидрометцентр.

Уже в понедельник температура воздуха в Москве достигнет 26-28 градусов тепла. В области ожидается аналогичная ситуация. В то же время к концу недели температура возрастет до 31 градуса и продержится на этом уровне до конца выходных.

На буднях осадков не ожидается. Согласно данным метеорологов, кратковременные дожди могут пройти в регионе только в субботу и воскресенье.

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Автор: Юлия Халус
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