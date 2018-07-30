Семенович внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российская певица посетила крымский полуостров и Донбасс. Анна Семенович сознательно нарушила государственные границы Украины», сообщается на сайте «Миротворец».

Семенович внесли в базу «Миротворца» за «проникновение» в Крым и Донбасс. Украинский сайт известен скандальными публикациями, в которых «Миротворец» обнародует информацию об «изменниках родины».

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова критиковала действия владельцев сайта «Миротворец», которые собирают нелегальным путем личные данные людей и публикуют без их согласия. В базу данных сайта «Миротворец» внесли сведения о ряде российских деятелей культуры.