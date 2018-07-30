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 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
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11:49   30 Июля 2018
Россия

Семенович внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Семенович внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российская певица посетила крымский полуостров и Донбасс. Анна Семенович сознательно нарушила государственные границы Украины», сообщается на сайте «Миротворец».

Семенович внесли в базу «Миротворца» за «проникновение» в Крым и Донбасс. Украинский сайт известен скандальными публикациями, в которых «Миротворец» обнародует информацию об «изменниках родины». 

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова критиковала действия владельцев сайта «Миротворец», которые собирают нелегальным путем личные данные людей и публикуют без их согласия. В базу данных сайта «Миротворец» внесли сведения о ряде российских деятелей культуры.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #миротворец #певица #семенович
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