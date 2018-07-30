Боевой экраноплан «Орлан» создадут в России в 2027 году

В России создается боевой экраноплан «Орлан» — вооруженное ракетами транспортное средство, передвигающееся на воздушной подушке над поверхностью суши и воды. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Он сообщил, что первый опытный образец такой боевой машины будет создан в рамках программы вооружения на 2018—2027 годы. Предполагается, что основным функционалом «Орлана» станет Северный морской путь, где особенно важны технические возможности транспортных средств на воздушной подушке. Также экранопланы могут быть полезны на Каспии и Черном море.

По словам вице-премьера, «Орланы», в частности, будут использоваться для барражирования (охрана войск и других объектов от авиации противника) и привлекаться к спасению экипажей судов, терпящих бедствие.

Экраноплан — вид высокоскоростных транспортных средств, судно на динамической воздушной подушке. Двигается в пределах действия аэродинамического экрана на высоте до нескольких метров от поверхности воды или суши.

В конце прошлого века России ранее уже велась разработка опытных образцов экранопланов — транспортного «Орленок» и ударного «Лунь», оснащенного крылатыми ракетами. Однако в связи с нехваткой финансирования проекты были закрыты.