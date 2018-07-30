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12:00   30 Июля 2018
Россия

Налоговые органы получат доступ к аудиторской тайне

Налоговые органы получат доступ к аудиторской тайне

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий налоговикам требовать у аудиторов предоставления данных о налогоплательщике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Государственная дума приняла закон 17 июля, Совет Федерации одобрил его 24 июля 2018 года. В документе говорится, что сотрудники аудиторских компаний и индивидуальные аудиторы обязуются предоставлять налоговым органам информацию о клиентах. За отказ предоставить документы предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей. Согласно действующему закону, аудиторы обязаны раскрывать информацию только по запросу правоохранительных органов и судов.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #закон #аудиторы
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