Налоговые органы получат доступ к аудиторской тайне

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий налоговикам требовать у аудиторов предоставления данных о налогоплательщике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Государственная дума приняла закон 17 июля, Совет Федерации одобрил его 24 июля 2018 года. В документе говорится, что сотрудники аудиторских компаний и индивидуальные аудиторы обязуются предоставлять налоговым органам информацию о клиентах. За отказ предоставить документы предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей. Согласно действующему закону, аудиторы обязаны раскрывать информацию только по запросу правоохранительных органов и судов.