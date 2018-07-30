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11:42   30 Июля 2018
Весь мир

Российская делегация встретилась в Сочи с де Мистурой

Российская делегация встретилась в Сочи с де Мистурой

В Сочи в понедельник, 30 июля, началась двухдневная международная встреча высокого уровня по Сирии под председательством стран-гарантов перемирия (России, Ирана и Турции).

В первый день проходят экспертные консультации. В частности, российская делегация во главе со спецпредставителем президента по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД Сергеем Вершининым проводит переговоры со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Пленарное заседание запланировано на вторник.

Турцию и Иран на форуме в Сочи представляют заместители глав МИД Хосейн Ансари и Седат Онал. Кроме того, на мероприятие приехали делегаты от Иордании, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, а также постпред Сирии в ООН Башаром Джаафари от официального Дамаска и участник Сирийского комитета по переговорам Ахмед Тома от вооруженной сирийской оппозиции. Представители США отказались участвовать во встрече.

Стороны хотят обсудить создание в республике конституционного комитета, ситуацию в сирийских зонах деэскалации, обмен пленными и возвращение беженцев.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сирия #оон #сочи #весь мир #де мистура
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