Сенатор не исключает, что освобожденный Тунисом охранник бен Ладена вернется к джихаду

Власти Туниса не нашли, что предъявить экс-помощнику «террориста номер один» и только забрали у него паспорт.

Власти Туниса не нашли, что предъявить бывшему охраннику лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, прибывшему в страну по линии депортации из ФРГ. И мужчину условно отпустили на свободу. Об этом сообщает немецкая газета Welt. Таблоид Bild уточняет, что при этом у Сами А, так зовут выпущенного, изъяли паспорт.

Мужчину подозревают в связях с терроризмом, в отношении него расследуется уголовное дело. Сенатор, полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов уверен, что подозрения имеют под собой все основания.

«Люди, которые работали в окружении бен Ладена, это фанаты экстремистского ислама. Вряд ли он будет спокойно жить дальше, забудет о прошлом своего лидера. Он теперь сам может стать лидером и знаменем экстремистской философии, которую породил бен Ладен», — прокомментировал Морозов ИА «Политика Сегодня».

Решение тунисских властей освободить Сами А. из-под стражи, как и решение ФРГ депортировать бывшего охранника «террориста №1» вызывает вопросы у экс-сотрудника ФСБ.

«Это очень опасно — высылать людей из Европы в такие страны, где высокая террористическая активность. А в Тунисе сейчас чрезвычайно высокая террористическая, опасность для общества, для туристов», — резюмировал Морозов.

Напомним, в стране не снят административно-правовой режим чрезвычайной ситуации. В Тунисе активизировалась одна из ячеек запрещенной в России организации ИГ, потерявшей влияние в Сирии. Террористы активны и на территориях соседних с Тунисом Ливии и Алжира.

Гражданин Туниса Сами А. был депортирован из ФРГ 13 июля по решению миграционной службой земли Северный Рейн-Вестфалия. С 2006 года ее сотрудники пытались отправить Сами на родину. Процедуру тормозили различные факторы. Например, в прошлом году суд в Северном Рейне-Вестфалии решил, что в Тунисе Сами А. могут пытать, поэтому не разрешил его выслать из ФРГ. Это несмотря на то, что мужчина известен в Германии как радикальный исламист и внесен в список потенциально опасных лиц в ФРГ.

Справка ПС: Усама бен Ладен - основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», которая взяла на себя ответственность, в частности, за теракты 11 сентября 2001 года. За информацию о его местонахождении ФБР обещало 25 миллионов долларов. Бен Ладена ликвидировали 2 мая 2011 года в Пакистане в результате операции американских спецслужб.