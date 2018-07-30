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11:45   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Суд перенес заседание по апелляции на продление ареста Вышинского

Суд перенес заседание по апелляции на продление ареста Вышинского

По словам адвоката Андрея Доманского, который представляет интересы задержанного главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, рассмотрение апелляции на продление ареста перенесено на 6 августа.

Доманский заявил, что сторона обвинения не доставила Вышинского в суд. Защита же потребовала, чтобы его явка была обязательной. 

Ранее суд продлил арест Вышинского до 13 сентября, арестовав все его имущество. 

Его задержали в середине мая. Журналиста обвиняют в государственной измене, за что ему грозит до 15 лет колонии. 

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Автор: Виктория Разумовская
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