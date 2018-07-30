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Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
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11:32   30 Июля 2018
Россия

Совфед прокомментровал заявление депутата сейма Латвии о разделении России

Совфед прокомментровал заявление депутата сейма Латвии о разделении России

Член Совета Федерации сенатор Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал заявление депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса о необходимости «раздробить Россию» на несколько частей ради спокойствия Европы.

Клинцевич заявил, что не стоит обращать внимания на «такие глупости». Он убежден, что у Латвии практически нет перспектив развития без России, и только наличие нормальных торговых отношений с Москвой дает этой стране сохранятся в жизнеспособном состоянии. Ранее депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал заявление депутата сейма Латвии Александра. Также профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта оценивал высказывание Кирштейнса.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #латвия #совфед #политика #весь мир
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