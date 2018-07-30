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11:22   30 Июля 2018
Весь мир

Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

На полуострове в августе ждут представителей общественного объединения «Народные дипломаты Норвегии», а также представителей немецкой партии Левых, рассказала в понедельник глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Кроме того, добавила она, в октябре ожидается визит в Крым делегации депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Жители региона пожелали выйти из состава Украины после государственного переворота. Тем не менее Киев до сих пор считает голосование незаконным. Украинцы называют территорию полуострова оккупированной, хотя российские власти неоднократно указывали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к РФ.

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Автор: Юлия Халус
#россия #крым #германия #политика #весь мир #норвегия
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