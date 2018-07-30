Состояние Кобзона не ухудшилось
Нет никаких изменений в худшую сторону, сообщила о состоянии народного артиста СССР Иосифа Кобзона пресс-секретарь Варвара Виноградова.
СМИ сообщали, что депутата Государственной думы Кобзона госпитализировали. Источник РИА Новости уточнял, что Иосиф Давыдович находится в стабильно тяжелом состоянии. Позже СМИ распространили информацию, что Кобзон якобы впал в кому. Сестра артиста опровергла слухи и рассказала, что Иосиф Давыдович находится на плановом лечении.
«Никаких изменений в худшую сторону нет», — заявила пресс-секретарь депутата.