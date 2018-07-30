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11:23   30 Июля 2018
Россия

Состояние Кобзона не ухудшилось

Состояние Кобзона не ухудшилось

Нет никаких изменений в худшую сторону, сообщила о состоянии народного артиста СССР Иосифа Кобзона пресс-секретарь Варвара Виноградова.

СМИ сообщали, что депутата Государственной думы Кобзона госпитализировали. Источник РИА Новости уточнял, что Иосиф Давыдович находится в стабильно тяжелом состоянии. Позже СМИ распространили информацию, что Кобзон якобы впал в кому. Сестра артиста опровергла слухи и рассказала, что Иосиф Давыдович находится на плановом лечении. 

«Никаких изменений в худшую сторону нет», — заявила пресс-секретарь депутата.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #кобзон #болезнь
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