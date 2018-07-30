Мы в соц.сетях:
Состояние Кобзона не ухудшилось

Состояние Кобзона не ухудшилось

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы
Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

 «Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию

«Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию
Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

 Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве
Состояние Кобзона не ухудшилось

Состояние Кобзона не ухудшилось

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы
Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

 «Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию

«Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию
Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

 Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве
11:13   30 Июля 2018
Россия

Путин утвердил закон о взаимозачетах в роуминге

Путин утвердил закон о взаимозачетах в роуминге

Проект позволит российским операторам связи не возвращать валютную выручку при зачете встречных требований зарубежных операторов по договорам услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.

Соответствующий документ за подписью президента России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Кроме того, правом не зачислять на банковские счета иностранную валюту или рубли отечественные операторы смогут воспользоваться и в случае, когда расчеты между российскими и иностранными операторами осуществляются с участием специализированных расчетных организаций (клиринговых домов). Речь об организациях, зарегистрированных в странах-членах Международного союза электросвязи (МСЭ).

Один из авторов инициативы, сенатор Людмила Бокова объяснила, что закон защитит интересы российских операторов при получении валютных платежей и повысит финансовую дисциплину. Более того, проект позволит сократить издержки по платежам при взаимозачете и улучшить положение абонентов в роуминге.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #экономика #связь #роуминг
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...