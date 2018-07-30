Путин утвердил закон о взаимозачетах в роуминге

Проект позволит российским операторам связи не возвращать валютную выручку при зачете встречных требований зарубежных операторов по договорам услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.

Соответствующий документ за подписью президента России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Кроме того, правом не зачислять на банковские счета иностранную валюту или рубли отечественные операторы смогут воспользоваться и в случае, когда расчеты между российскими и иностранными операторами осуществляются с участием специализированных расчетных организаций (клиринговых домов). Речь об организациях, зарегистрированных в странах-членах Международного союза электросвязи (МСЭ).

Один из авторов инициативы, сенатор Людмила Бокова объяснила, что закон защитит интересы российских операторов при получении валютных платежей и повысит финансовую дисциплину. Более того, проект позволит сократить издержки по платежам при взаимозачете и улучшить положение абонентов в роуминге.