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11:16   30 Июля 2018
Россия

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы

Министерство транспорта РФ предлагает снизить НДС на авиарейсы внутри страны, включая маршруты, которые не проходят через московский авиаузел. 

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на на пресс-службу ведомства.

Ранее в Минфине предложили обнулить ставку для региональных рейсов и в то же время повысить НДС для рейсов, следующих через аэропорты Москвы.

По мнению российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, рост налоговой нагрузки составит порядка 20 миллиардов рублей при обнулении НДС на внутренние рейсы в обход Москвы и повышении НДС до 20 процентов на рейсы через столицу. Вероятно, при таком развитии событий, цены на билеты по всем направлениям могут подскочить на восемь или десять процентов, говорят представители отрасли.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #минтранс #общество #ндс #внутренние авиаперевозки
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