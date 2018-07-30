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11:15   30 Июля 2018
Россия

Путин разрешил административные расследования против коллекторов

Путин разрешил административные расследования против коллекторов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проводить административные расследования при выявлении правонарушений при возврате просроченной задолженности коллекторами.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно нынешнему законодательству, привлечь к административной ответственности можно «серых» коллекторов — тех, кто осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности, но при это не включен в государственных реестр. При этом собрать доказательства для привлечения виновных к административной ответственности сложно.

Благодаря новому закону появится возможность проведения административного расследования до направления дела в суд, если выявлены нарушения прав и законных интересов физических лиц при возврате долгов. Это позволит тщательнее расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде, поясняло ранее правительство РФ.

Также изменения должны позволят снизить количество отмененных или прекращенных дел по административным правонарушениям, а также создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за них.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #закон #коллекторы #общество
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