Путин отменил пошлины на восстановление утраченных при пожаре документов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан от уплаты госпошлин при восстановлении всех документов, утраченных во время пожара или иного происшествия. Документ опубликован на портале правовой информации.

В настоящее время лица, попавшие в чрезвычайную ситуацию, освобождены от необходимости уплаты пошлины за выдачу нового паспорта, составляющей 1,5 тысячи рублей. С 1 января следующего года, когда вступит в силу подписанный закон, они будут освобождены от госпошлины за выдачу всех видов документов взамен утраченных.

В заключении комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета федерации говорится, что, учитывая необходимость восстановления большого количества документов (свидетельства о рождении, браке, смерти, о правах собственности и прочих) расходы граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, могут быть «весьма значительными».