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10:59   30 Июля 2018
Россия

Украинский адвокат восхитилась Крымским мостом

Украинский адвокат восхитилась Крымским мостом

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян недавно проехалась по Крымскому мосту, путешествуя в Керчь. По ее словам, мост через Керченский пролив — мощнейший инфраструктурный проект. 

Она призналась, что в 2013 году сама говорила о невозможности его строительства, однако теперь убедилась в обратном. 

«Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!»  — отметила Монтян.

Адвокат считает, что, когда достроят железнодорожную часть моста, он будет пользоваться большим успехом. После того, как сдадут трассу «Таврида» будет «полный кайф».

Ранее Монтян оценила кафе в Крыму, заявив, что стоимость блюд в украинских заведениях значительно выше.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #общество #крымский мост
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