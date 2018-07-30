Украинский адвокат восхитилась Крымским мостом

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян недавно проехалась по Крымскому мосту, путешествуя в Керчь. По ее словам, мост через Керченский пролив — мощнейший инфраструктурный проект.

Она призналась, что в 2013 году сама говорила о невозможности его строительства, однако теперь убедилась в обратном.

«Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!» — отметила Монтян.

Адвокат считает, что, когда достроят железнодорожную часть моста, он будет пользоваться большим успехом. После того, как сдадут трассу «Таврида» будет «полный кайф».

Ранее Монтян оценила кафе в Крыму, заявив, что стоимость блюд в украинских заведениях значительно выше.