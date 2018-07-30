Мы в соц.сетях:
Состояние Кобзона не ухудшилось

Состояние Кобзона не ухудшилось

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы
Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

 «Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию

«Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию
Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

 Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве
Состояние Кобзона не ухудшилось

Состояние Кобзона не ухудшилось

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы

Минтранс предлагает снизить НДС на внутренние авиарейсы
Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

 «Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию

«Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию
Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

Делегации из Норвегии и Германии в августе посетят Крым

 Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве
10:34   30 Июля 2018
Россия

Путин ужесточил ответственность за повторные врезки в трубопроводы

Путин ужесточил ответственность за повторные врезки в трубопроводы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за самовольное подключение к газо- и нефтепроводам, совершенное не в первый раз. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законом статья 215.3 УК РФ о приведении в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов дополняется новым положением, которое предусматривает ответственность за самовольное подключение к газопроводам, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Однако при наличии квалифицирующего признака, означающего совершение такого деяния в отношении магистральных трубопроводов, срок лишения свободы — до четырех лет.

В заключении комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации говорится, что принятие федерального закона позволит повысить эффективность мер, направленных на предотвращение аварийных ситуаций на трубопроводах, влекущих за собой серьезные риски причинения вреда жизни и здоровью людей, а также имуществу граждан и юрлиц.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #экономика #энергетика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...