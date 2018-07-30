Путин ужесточил ответственность за повторные врезки в трубопроводы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за самовольное подключение к газо- и нефтепроводам, совершенное не в первый раз. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законом статья 215.3 УК РФ о приведении в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов дополняется новым положением, которое предусматривает ответственность за самовольное подключение к газопроводам, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Однако при наличии квалифицирующего признака, означающего совершение такого деяния в отношении магистральных трубопроводов, срок лишения свободы — до четырех лет.

В заключении комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации говорится, что принятие федерального закона позволит повысить эффективность мер, направленных на предотвращение аварийных ситуаций на трубопроводах, влекущих за собой серьезные риски причинения вреда жизни и здоровью людей, а также имуществу граждан и юрлиц.