Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Украинский парламентарий Вадим Рабинович признался, что новый учебник по географии для восьмых классов поверг его в шок.

Ранее министерство образования и науки Украины рекомендовало опубликованный в 2016 году школьный учебник по географии. Авторы учебного пособия - Петр Масляк и Светлана Капирулина - рассказывают восьмиклассникам, что Украина существует уже несколько тысяч лет, и ее границы все это время практически не менялись. Более того, украинский народ якобы подарил миру хлеб, музыку и ракеты. Да, в учебнике пишут, что «теорию космических полетов разработали и претворили в жизнь этнические украинцы».

Пользователи соцсетей высмеяли учебник. Некоторые уверены, что в Голливуде нашли бы, как использовать указанную информацию.

Прокомментировал выход нового учебного пособия и депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он назвал приведенные авторами данные бредом и заявил, что такое писать нельзя. Бредом на Украине подменяют реальные дела и пытаются построить на нем страну.