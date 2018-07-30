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Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

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10:50   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Украинский парламентарий Вадим Рабинович признался, что новый учебник по географии для восьмых классов поверг его в шок.

Ранее министерство образования и науки Украины рекомендовало опубликованный в 2016 году школьный учебник по географии. Авторы учебного пособия - Петр Масляк и Светлана Капирулина - рассказывают восьмиклассникам, что Украина существует уже несколько тысяч лет, и ее границы все это время практически не менялись. Более того, украинский народ якобы подарил миру хлеб, музыку и ракеты. Да, в учебнике пишут, что «теорию космических полетов разработали и претворили в жизнь этнические украинцы».

Пользователи соцсетей высмеяли учебник. Некоторые уверены, что в Голливуде нашли бы, как использовать указанную информацию.

Депутат Рады назвал новый учебник по географии бредовым

Прокомментировал выход нового учебного пособия и депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он назвал приведенные авторами данные бредом и заявил, что такое писать нельзя. Бредом на Украине подменяют реальные дела и пытаются построить на нем страну.

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Автор: Юлия Халус
#украина #общество #весь мир #рабинович #учебник по географии
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