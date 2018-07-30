«Тайное желание многих»: евродепутат о предложении сейма Латвии разделить Россию

Латвийский депутат Александр Криштейнс заявил, что Россию следует разделить на несколько частей по этническому составу.

Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал эти слова в интервью с RT.

Он назвал Криштейнса одним из самых радикальных депутатов. По словам Митрофанова, что у депутата на языке, на уме у других. Политик произнес вслух желания многих его коллег не только в Латвии, но и в европейских странах. Им не дает покоя синдром 1991 года, когда казалось, что все самые смелые мысли по поводу будущего СССР возможны. В 90-е, отметил евродепутат, многие надеялись, что Россия тоже распадется.

Криштейнса же не беспокоит «вопрос войны и мира». Если Россия ослабнет, то Западу удастся «убрать» экономического конкурента, ликвидировать промышленность и сделать «колониальный придаток». Такие радикально настроенные политики, по словам Митрофанова, уже мысленно делят территории, которыми будут управлять. Например, в Литве Калининградскую область откровенно называют «малая Литва». Латвийские политики, такие как Кирштейнс, надеются на передел мира, «при котором расчленение России приводит к перераспределению благ».