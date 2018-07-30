Никогда не говори никогда, или Как Трамп может признать Крым российским
Ясно, что это дело не завтрашнего дня. Также понятно, что до 2020 года этот вопрос на повестке дня американской политики не появится, но потом... все может быть.
Недаром же у США, как и у Великобритании нет постоянных союзников, у них есть только постоянные интересы. И именно в этом вопросе они могут и совпасть.
Крымская декларация
О Крымской декларации сказано уже очень много. Причем, каждый находит в ней для себя то, что хочет. В Киеве, например, уверены, что она является лучшим подтверждением решимости Вашингтона до конца бороться за целостность территории нынешней Украины. При этом эти мечтатели забывают, что аналогичное непризнание (декларация Уэллеса 1940 года) вхождения Прибалтики в состав СССР по сути было филькиной грамотой, абсолютно не влияющей на взаимоотношения двух стран. Фактически оно было оправданием американцев перед самими собой и не более того.
Кстати, если кто забыл, декларация Уэллеса не помешала Вашингтону спустя всего пять лет делить с Москвой Европу. Никто о ней тогда не только не вспоминал, но даже не брал в расчет. Все прекрасно понимали ее значение. И как подтверждение этому, вспомнили о ней только в конце 1980-х, когда в СССР начались процессы самораспада и Прибалтика получила свою независимость повторно. Именно поэтому более здравой на сегодня выглядит мнение, что Дональд Трамп очень ловко вышел из крымского тупика, оставленного ему предшествующей администрацией.
С одной стороны, его теперь никто не может упрекнуть, что он потакает Владимиру Путину, а с другой, теперь у него во многом развязаны руки для выстраивания новых отношений с Москвой. Крым фактически вынесен за скобки и теперь не будет влиять на их развитие. По той же причине и с еще большим воодушевлением Крымскую декларацию приняли в Европе. Для европейских стран конфликт с Москвой точно не нужен. Они ввязались в эту авантюру благодаря американцам и очень хотят из нее выйти с наименьшими потерями.
Европейцы давно искали удобный прецедент, чтобы отказаться от своих обещаний Киеву и начать восстанавливать отношения с Москвой. И теперь благодаря Трампу такой прецедент создан. Теперь никто не может упрекнуть ни Берлин, ни Париж, ни будь-кого другого в том, что они «потакают агрессору». Нет, они просто ведут политику соблюдения национальных интересов. А Крым… А что Крым, они же его не признали официально российским. Как и Прибалтику в 1940 году. Очень удобная позиция, как по мне. И для Европы очень привычная.
Прецедент Косово
На днях одна из ведущих приштинских газет сообщила очень любопытную информацию. Якобы существует некий план Путина-Трампа по урегулированию косовской проблемы. Как мы помним, провозглашение Косово независимым государством не было признано Сербией и по сути стало тем прецедентом, который нанес смертельный удар послевоенной Потсдамской системе, фундаментом которой была нерушимость послевоенных границ. Вашингтон, находясь на пике своего могущества решил, что ему дозволено все и начал перекраивать европейские границы. И сразу получил в виде ответа независимые Южную Осетию и Абхазию.
А чуть позже, после очередной авантюры с госпереворотом на Украине и независимый Крым, который буквально сразу же ушел в состав России. Да можно сколько угодно теперь вспоминать о Потсдамской системе и нерушимости границ, но уверен, что при каждом таком упоминании Сергей Лавров напоминает очередному своему иностранному коллеге о прецеденте Косово. О том, что и США и европейцы в 2008 году из «гуманитарных интересов» признали эту сербскую провинцию независимой. И если начинать решать проблему установления нового мирового порядка на базисе старых договоренностей, то надо это делать здесь.
Именно поэтому предложение о проведении референдума, по итогу которого северное Косово вероятнее всего отойдет к Сербии, а остальная его часть в конечном итоге станет либо частью Албании, либо так и останется бандитским независимым гнойником Европы, выглядит очень интересным вариантом, который судя по некоторым сигналам из Белграда вполне может его и устроить. И если такие договоренности существуют, то очень скоро мы увидим прокачку «общественного мнения» по этому вопросу и очередной консенсус по нему европейских элит, которые уже очень давно хотят разрулить Балканский конфликт. Так удачно созданный американцами в 90-х для ослабления набиравшей тогда силу Европы.
Никогда не говори никогда
Что это даст Москве? Еще одну возможность в будущем легализовать Крым в своем составе. Не секрет, что «легализация» Крыма на сегодня является одной из главных проблем российской дипломатии. Решение крымского вопроса развяжет ему руки и позволит сосредоточить внимание на дальнейшем усилении своих позиций в Европе и в первую очередь в восточной ее части. Именно поэтому сегодня мы фактически видим непротивление Москвы националистической власти в Киеве. Режим Порошенко (как и скорее всего следующий) лучше любых «агентов Кремля» разрушает основы украинской государственности. При удачном для Москвы стечении обстоятельств уже лет через 5-10 может встать вопрос о пересборе Украины на неких новых принципах. И Европа это примет, так как ей уже сегодня надоел этот проблемный гнойник на ее восточной границе. При этом вопрос Крыма может отпасть сам по себе, в виду того, что Крым в этом процессе по понятным причинам участвовать не будет. Но гарантировать такого развития ситуации на сегодня нельзя, а потому надо иметь в рукаве как много больше подходящих вариантов, чтобы при удобном моменте воспользоваться одним из них.
Именно таким вариантом может стать косовский прецедент с референдумом и мирным расходом частей спорной провинции. Согласятся ли на такой вариант в Вашингтоне? Сказать трудно. Но и у него появится еще одна хорошая возможность уйти от своих обязательств и умыть руки, как они это уже неоднократно проделывали.
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