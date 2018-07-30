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 Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве
10:06   30 Июля 2018
Весь мир

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

В Республике Зимбабве стартовали президентские и парламентские выборы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Голосование проходит на 10985 избирательных участках. Оно началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и продлится до 19:00. По данным избиркома страны, в выборах смогут принять участие более 5,7 миллиона граждан. Ожидается, что результаты будут объявлены 4 августа.

На пост президента претендуют 23 кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между 75-летним действующим главой африканской республики Эммерсоном Мнангагвой, возглавляющим правящую партию «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» (ЗАНУ—ПФ) и лидером оппозиционного альянса, в который входят семь партий, сплотившихся вокруг «Движения за демократические перемены» (ДДП), 40-летним Нельсоном Чамисой. У соперников приблизительно равный рейтинг, поэтому эксперты не исключают второй тур. За места в парламенте страны поборются кандидаты от 55 партий.

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

Эти выборы станут первыми в истории провозгласившей независимость в 1980 году Республики Зимбабве. Исторический лидер национально-освободительного движения страны Роберт Мугабе, отстраненный от власти военными в ноябре 2017 года, в выборах участия не принимает. Поводом послужила отставка Мнангагвы с поста вице-президента, решение о которой, как считают многие политики страны, было принято под давлением супруги экс-президента — бывшей первой леди Грейс Мугабе, намеревавшейся наследовать власть у мужа. После того, как 93-летний Мугабе согласился досрочно сложить полномочия, Мнангагва был приведен к присяге президента. Он пообещал провести честные выборы, восстановить доверие к правительству у стран Запада и добиться снятия санкций, введенных ими при его предшественнике.

Президентские и парламентские выборы начались в Зимбабве

Соперник Мнангагвы также впервые принимает участие в выборах. Чамиса возглавил ДДП после смерти Моргана Тсвангираи, главного политического оппонента Мугабе и в 2008 году даже опередившего его по количеству голосов, полученных в первом туре выборов. Тогда противостояние власти и оппозиции привело к политическому насилию и кризису, который был урегулирован путем создания коалиционного правительства, где Мугабе остался президентом, а Тсвангираи занял пост премьер-министра, специально для него созданный. Тогда же усилилась позиция Чамиса, который стал самым молодым членом кабмина, получив портфель министра информации, связи и технологии.

За день до выборов Мнангагва обвинил главного соперника в сговоре с Мугабе. Поводом для обвинений послужили заявления экс-президента, заявившего в ходе пресс-конференции, что не поддерживает ЗАНУ-ПФ и ее  лидера.

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Автор: Вячеслав Каширин
#выборы #политика #весь мир #зимбабве #мугабе
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