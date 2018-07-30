Путин подписал закон, ужесточающий требования к регистрации иностранных НКО

Проект предусматривает постановку иностранных некоммерческих организаций (НКО) на налоговый учет на основании данных Минюста.

Соответствующий документ за подписью президента России Владимира Путина опубликовали в понедельник на официальном портале правовой информации.

Сейчас филиалы и представительства иностранных НКО ставятся на налоговый учет на основании поданного ими заявления. Однако после вступления нового закона в силу регистрировать такие организации начнут в соответствии с реестрами и списками зарубежных НКО, которые составляет министерство юстиции РФ. Это же требование распространят на филиалы международных и иностранных религиозных организаций.

Помимо этого, налоговые органы отныне начнут менять статус иностранных структур на основании полученной от министерства информации в течение 10 дней после изменения данных в его реестрах. Это не даст зарубежным НКО осуществлять какие-либо сделки после снятия с налогового учета.