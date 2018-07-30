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11:30   30 Июля 2018
Россия

Без гласности. РКН в картинках показал, как защитить документы в Google от утечки

Без гласности. РКН в картинках показал, как защитить документы в Google от утечки

Поисковые гиганты снимают с себя ответственность за попадание документов в открытый доступ.

Пользователи вновь обнаружили документы, сохраненные в Google Docs, в поисковой выдаче «Яндекса» в конце июля. В открытом доступе оказались зарплатные ведомости, графики работы и отпусков. Похожая ситуация была и в начале месяца. Например, тогда общедоступной оказалась служебная переписка сотрудников Тинькофф Банка. 

В пресс-службе компании Google тогда заявили, что у них проблем нет - системы «Google Документы» работают корректно.

«Поисковые системы должны индексировать только те документы, которые были намеренно опубликованы и маркированы как доступные всем в интернете», — пояснили в пресс-службе поисковика (цитата по РБК).  

 IT- эксперт Антон Меркуров  в комментарии ИА «Политика Сегодня» выразил уверенность, что проблема -  в «Яндексе». 

«Слабое звено здесь  — сами пользователи, которые пользуются Яндекс-почтой. Ссылка на документ в Google Docs, которой вы делитесь между собой, не должна попадать в поисковую систему. Но почему-то индексируется Яндексом. Что-то он делает через свои инструменты, которыми я бы не рекомендовал пользоваться»,  — пояснил эксперт. 

Тем временем, в самом «Яндексе» отрицают свою причастность к тому, что документы попали в сеть. В пресс-службе поисковика утверждают, что опубликованные данные не были запрещены для индексации, и ссылки на них стоят в интернете. 

Без гласности. РКН в картинках показал, как защитить документы в Google от утечки

Пока стороны перекладывают вину друг на друга, Роскомнадзор выпустил пошаговую инструкцию для пользователей: Как защитить документ Google Docs от утечки в поисковую выдачу. Алгоритм опубликован на странице регулятора в «ВКонтакте».

«Перед тем, как создать Google Docs с доступом по ссылке, вы должны понимать, что это не приватный документ (даже если вы отправили ссылку только одному своему другу). Ссылка на этот документ является открытой, а это значит, что она может попасть в выдачу поисковика. Поэтому мы рекомендуем более тщательно защищать свои документы и открывать к ним доступ только тем, кому вы доверяете», — отметили в РКН. 

Чтобы данные не нашли, введя запрос в поисковике, нужно отключить доступ по ссылке, а возможность открывать документы дать только тем, кого сами добавите.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #google #роскомнадзор #общество #яндекс
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