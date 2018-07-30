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10:07   30 Июля 2018
Россия

Путин одобрил закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

Путин одобрил закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административную ответственность за нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. 

Документ вносит поправки в Кодек об административных правонарушениях. Должностные лица будут наказаны за необоснованный отказ или выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. Такое заключение должно выдавать орган регионального контроля в области долевого строительства. Штраф составит порядка 50-100 тысяч рублей.

Также должностные лица обязаны отвечать за ложные сведения, а также за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме. Должностные лица должны будут выложить за подобное нарушение порядка 15-30 тысяч рублей.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #законопроект #строительство #застройщики
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