Путин одобрил закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административную ответственность за нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости.

Документ вносит поправки в Кодек об административных правонарушениях. Должностные лица будут наказаны за необоснованный отказ или выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. Такое заключение должно выдавать орган регионального контроля в области долевого строительства. Штраф составит порядка 50-100 тысяч рублей.

Также должностные лица обязаны отвечать за ложные сведения, а также за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме. Должностные лица должны будут выложить за подобное нарушение порядка 15-30 тысяч рублей.