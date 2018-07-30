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9:46   30 Июля 2018
Весь мир

Американский сенатор похвалил Трампа за санкции против России

Американский сенатор похвалил Трампа за санкции против России

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм похвалил действующего американского президента Дональда Трампа за жесткую позицию в отношении РФ.

В интервью Fox News он объяснил, что сейчас Вашингтон вводит более жесткие санкции против России, чем это делала администрация экс-президента Барака Обамы. Трамп выслал российских дипломатов, поставил оружие на Украину.

Тем не менее Грэм считает, что этого мало. Нужно вводить новые антироссийские санкции, поскольку действующие ограничения неэффективны.

Ранее сенатор-республиканец и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале разработки «всеобъемлющего законопроекта» по усилению давления на РФ. Госдума в ответ на это заявление пообещала зеркальные меры.

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Автор: Юлия Халус
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