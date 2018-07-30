Американский сенатор похвалил Трампа за санкции против России

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм похвалил действующего американского президента Дональда Трампа за жесткую позицию в отношении РФ.

В интервью Fox News он объяснил, что сейчас Вашингтон вводит более жесткие санкции против России, чем это делала администрация экс-президента Барака Обамы. Трамп выслал российских дипломатов, поставил оружие на Украину.

Тем не менее Грэм считает, что этого мало. Нужно вводить новые антироссийские санкции, поскольку действующие ограничения неэффективны.

Ранее сенатор-республиканец и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале разработки «всеобъемлющего законопроекта» по усилению давления на РФ. Госдума в ответ на это заявление пообещала зеркальные меры.