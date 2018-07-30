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9:33   30 Июля 2018
Россия

Минобороны ужесточит порядок военного обучения в гражданских вузах

Минобороны ужесточит порядок военного обучения в гражданских вузах

Военное ведомство страны разработало новый порядок обучения в военных учебных центрах по программам подготовки солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса. Теперь здесь будет работать система конкурсного отбора.

Студенту будет необходимо подписать договор с Минобороны и ректором университета. Отчисленные больше не смогут восстановиться. Основаниями для отчисления могут стать плохая успеваемость, нарушение правил и устава, несоответствие требованиям к военной специальности, в том числе по состоянию здоровья.

Кроме того, отчислить студентов могут  в случае невозможности продолжения подготовки по не зависящим от Минобороны причинам. Также основанием могут стать обстоятельства, из-за которых учащегося не допустят к государственной тайне.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #военная подготовка #военное училище
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