Минобороны ужесточит порядок военного обучения в гражданских вузах

Военное ведомство страны разработало новый порядок обучения в военных учебных центрах по программам подготовки солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса. Теперь здесь будет работать система конкурсного отбора.

Студенту будет необходимо подписать договор с Минобороны и ректором университета. Отчисленные больше не смогут восстановиться. Основаниями для отчисления могут стать плохая успеваемость, нарушение правил и устава, несоответствие требованиям к военной специальности, в том числе по состоянию здоровья.

Кроме того, отчислить студентов могут в случае невозможности продолжения подготовки по не зависящим от Минобороны причинам. Также основанием могут стать обстоятельства, из-за которых учащегося не допустят к государственной тайне.