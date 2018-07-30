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9:21   30 Июля 2018
Россия

Регионы компенсируют взносы на капремонт ряду пенсионеров

Регионы компенсируют взносы на капремонт ряду пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий региональным властям возможность расширить список категорий льготников, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, субъекты РФ наделяются полномочиями компенсировать расходы на уплату взносов на капремонт многоквартирных жилых домов пенсионерам возрастом от 70 лет, проживающим в семье с инвалидами I и II групп. Документом установлено, что компенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет может составить 50% взноса, а старше 80 лет — его полную стоимость.

Ранее это правило распространялось на одиноких пенсионеров, а также пожилых людей, семьи которых состоят из «неработающих граждан пенсионного возраста».

В заключении комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета федерации указано, что расходы регионов на данные компенсации будут субсидироваться из федерального бюджета.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #льготы #общество #капремонт
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