Регионы компенсируют взносы на капремонт ряду пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий региональным властям возможность расширить список категорий льготников, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, субъекты РФ наделяются полномочиями компенсировать расходы на уплату взносов на капремонт многоквартирных жилых домов пенсионерам возрастом от 70 лет, проживающим в семье с инвалидами I и II групп. Документом установлено, что компенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет может составить 50% взноса, а старше 80 лет — его полную стоимость.

Ранее это правило распространялось на одиноких пенсионеров, а также пожилых людей, семьи которых состоят из «неработающих граждан пенсионного возраста».

В заключении комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета федерации указано, что расходы регионов на данные компенсации будут субсидироваться из федерального бюджета.