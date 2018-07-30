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9:26   30 Июля 2018
Россия

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Сочи

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Сочи

Огонь охватил частный двухэтажный деревянный дом в Адлерском районе Сочи утром в понедельник, 30 июля.

Площадь пожара достигла 300 квадратных метров, когда приехали пожарные. В ходе тушения возгорания спасатели нашли тела восьми человек. Кроме того, согласно данным экстренных служб, три человека, в том числе ребенок, пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Тем временем пожарные успели ликвидировать пожар и приступить к поливке здания и разбору сгоревших конструкций.

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Автор: Юлия Халус
#россия #пожар #происшествия #чп #сочи
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