Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Сочи

Огонь охватил частный двухэтажный деревянный дом в Адлерском районе Сочи утром в понедельник, 30 июля.

Площадь пожара достигла 300 квадратных метров, когда приехали пожарные. В ходе тушения возгорания спасатели нашли тела восьми человек. Кроме того, согласно данным экстренных служб, три человека, в том числе ребенок, пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Тем временем пожарные успели ликвидировать пожар и приступить к поливке здания и разбору сгоревших конструкций.