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9:01   30 Июля 2018
Россия

Кабмин продлил программу льготного автокредитования в России

Кабмин продлил программу льготного автокредитования в России

Программа льготного автокредитования в России продлена на 20182020 годы. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

Также увеличен размер скидки при покупке автомобиля для жителей Дальнего Востока. В рамках соцпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» жители ДФО смогут приобрести авто со скидкой 25%.

В правительстве полагают, что принятые меры позволят реализовать по льготным программам 45,1 тысячи автомобилей. Общий объем финансирования программы составляет 15 миллирдов рублей.

Программа льготного автокредитования действует с 2015 года. По ней банки предоставляют покупателям скидку в 10% от стоимости автомобиля на оплату первоначального взноса. Затраты кредитных организаций возмещаются из бюджета.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #кабмин рф #автокредитование
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