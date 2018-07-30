Программа льготного автокредитования в России продлена на 20182020 годы. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

Также увеличен размер скидки при покупке автомобиля для жителей Дальнего Востока. В рамках соцпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» жители ДФО смогут приобрести авто со скидкой 25%.

В правительстве полагают, что принятые меры позволят реализовать по льготным программам 45,1 тысячи автомобилей. Общий объем финансирования программы составляет 15 миллирдов рублей.

Программа льготного автокредитования действует с 2015 года. По ней банки предоставляют покупателям скидку в 10% от стоимости автомобиля на оплату первоначального взноса. Затраты кредитных организаций возмещаются из бюджета.