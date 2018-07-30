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9:12   30 Июля 2018
Россия

Путин подписал закон об отмене пошлины на электронную регистрацию юрлиц

Путин подписал закон об отмене пошлины на электронную регистрацию юрлиц

С начала следующего года государственная пошлина за регистрацию, ликвидацию и реорганизацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае подачи заявления в электронном виде будет нулевой.

Соответствующий документ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время госпошлина за регистрации юрлиц составляет четыре тысячи рублей, а ИП - 800 рублей. В то же время реорганизация или ликвидация юридического лица стоит 800 рублей, а ИП - 160. С начала следующего года пошлину отменят для электронных заявлений.

Правительство объяснило, что данное нововведение поспособствует увеличению количества электронных заявок и сократит издержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей на открытие малого и среднего бизнеса. Как следствие, больше граждан захотят заняться предпринимательством.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #экономика #пошлина #регистрация ип
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