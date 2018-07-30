Корабли на воздушной подушке построят для ВС РФ

По словам вице-премьера Юрия Борисова, для ВМФ РФ могут построить несколько десятков кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена». Это сделают в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года.

Заказами займется Хабаровский судостроительный завод.

Судна, которые оснащены воздушной подушкой, могут передвигаться по земле, обходя рвы, траншеи и минные заграждения, двигаться по болотам. Чтобы высадить десант, такие корабли могут использовать до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов.

«Зубр» в состоянии перевезти три танка весом до 150 тонн, либо десять бронетранспортеров и 140 человек десанта. «Мурена» может перевозить один танк, две боевые машины пехоты или 130 человек десанта.