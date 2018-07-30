Москвичи смогут пройти бесплатные обследования в августе

В августе в Москве любой желающий сможет пройти бесплатные обследования и попасть на консультации в больницах и медицинских центрах города. Проект «Входите, открыто!» проходит при участии департамента здравоохранения.

Москвичей ждет около 150 различных мероприятий. Особое внимание уделят женщинам, которые ждут ребенка, а также родителям, у которых есть дети с различными заболеваниями. Около 20 клиник проведут занятия для пар, которые готовятся к рождению малыша. Порядка 80 мероприятий подготовлено непосредственно для будущих мам. На них можно получить бесплатную консультацию специалиста и задать все интересующие вопросы.

Выслушать рекомендации врача, а также пройти экспресс-тесты можно будет даже в парках. Например, на Болотниковской улице, напротив дома 15 можно получить консультацию кардиолога и невролога. Кроме того, желающим измерят давление и определят уровень сахара в крови. Встреча пройдет 2 августа с 18.00 до 20.00.