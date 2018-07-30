Спецпосланник ООН хочет обсудить в Сочи конституционный комитет Сирии

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует обсудить на переговорах по Сирии в Сочи формирование конституционного комитета. Десятый раунд переговоров начнется 30 июля. Он продлится два дня.

Страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), представители ООН, а также правительство и оппозиция Сирии будут участвовать в мероприятии. Источник рассказал РИА Новости, что формирование конституционного комитета планировалось обсудить в Женеве, однако все участники соберутся ранее в Сочи, поэтому переговоры по этому вопросу могут пройти здесь.

Советник спецпосланника по вопросу создания конституционной комиссии Сирии на экспертном уровне, который занимается этим вопросом от России, уже прибыл в Сочи.

На переговорах в Астане традиционно обсуждаются военные аспекты сирийского регулирования, с политической точки зрения переговоры проходят в Женеве.