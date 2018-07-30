Россия планирует экспортировать корабли с ракетами «Калибр»

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия планирует поставить на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». По его словам, это очень удачные корабли с большим тоннажем и хорошим вооружением.

Борисов отметил, что его цена вполне приемлема, а сам корабль — компактный и быстрый. Сейчас судна поступают на вооружение российского флота. Они будут находиться на Балтике, Каспийском и Черном морях, а также пополнят Северный флот.

Вице-премьер считает, что корабли могут оказаться полезными для стран Тихоокеанского региона — Вьетнам, Китай, Индия.

Корабли проекта 22800 построило центральное морское проектно-конструкторское бюро «Алмаз». Их оснастили ракетами «Калибр», которые могут поражать цель на расстоянии 2,5 тысячи километров. Это оружие используется против боевиков в Сирии. Впервые из акватории Каспия их выпустили четыре корабля в октябре 2015 года.