Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

Самолет «Аэрофлота», который выполнял рейс из Москвы в Хельсинки, экстренно приземлился в петербургском Пулково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах северной столицы.

Источник агентства сообщил, что в воскресенье вечером одной из пассажирок стало плохо во время полета, женщина потеряла сознание. После посадки пострадавшую забрал автомобиль «скорой помощи». После рейс был продолжен.

В минувшее воскресенье в самолет, летевший из Кишинева в Петербург, попала молния. Воздушному судну пришлось возвратиться в пункт вылета.