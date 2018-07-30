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7:56   30 Июля 2018
Россия

Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

Самолет «Аэрофлота», который выполнял рейс из Москвы в Хельсинки, экстренно приземлился в петербургском Пулково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах северной столицы.

Источник агентства сообщил, что в воскресенье вечером одной из пассажирок стало плохо во время полета, женщина потеряла сознание. После посадки пострадавшую забрал автомобиль «скорой помощи». После рейс был продолжен.

В минувшее воскресенье в самолет, летевший из Кишинева в Петербург, попала молния. Воздушному судну пришлось возвратиться в пункт вылета.

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Автор: Олег Королев
#москва #петербург #пулково #хельсинки
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