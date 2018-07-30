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 МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник

МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник
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7:42   30 Июля 2018
Россия

МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник

МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник

В Москве в понедельник днем ожидается ветер с порывами до десяти метров в секунду, столичный главк МЧС.

Согласно прогнозу Росгидромета, в столице 30 июля днем ожидается температура воздуха от 24 до 26 градусов тепла.

Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду.

Ведомство отмечает, что опасных метеорологических и неблагоприятных природных явлений в понедельник не ожидается.

В начале лета синоптики прогнозировали, что в августе температура в столичном регионе будет составлять плюс 16 градусов, осадки - около 75 миллиметров.

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Автор: Олег Королев
#москва #погода #ветер
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