Собянин: Программу «Мой район» реализуют с учетом пожеланий москвичей

Столичная программа «Мой район» направлена на развитие инфраструктуры с учетом пожеланий жителей, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

В эфире телеканала «Россия-1» он рассказал, что неоднократно слышал от жителей Москвы просьбы сделать их район не хуже, чем центр. Собянин отметил, что делать везде как в центре невозможно и не нужно, однако нужно стремиться к тому, чтобы каждая часть города была комплексно благоустроена.

Также он отметил, что в каждом районе должны быть свои качественные медучреждения, отличные школы, библиотеки, дома культуры, парки и места для занятия спортом. По его словам, по принципу «Моей улицы» нужно развивать программу «Мой район».