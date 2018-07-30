В очаге сибирской язве в Туве вакцинированы все жители

Все население Барун-Хемчикского района Тувы после вспышки сибирской язвы было вакцинировано, сообщил глава минздрава республики Орлан Донгак.

В понедельник сообщалось, что двое мужчин 31 и 34 лет после забоя крупного рогатого скота были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Позже ветеринарная лаборатория подтвердила наличие сибирской язвы в материале скота.

Министр сообщил, что в очаге сибирской язвы охват людей вакцинированием составил сто процентов. Также были все вакцинированы люди, которые участвовали в ликвидации очага.

По его словам, в других населенных пунктах, где ранее были зафиксированы случаи заражения сибирской язвой, также будет проводиться вакцинация. Двое госпитализированных готовят к выписке.