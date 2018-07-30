Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

Мирные жители покидают сирийскую провинцию Идлиб по организованному российскими военными гуманитарному коридору, сообщили в Центре приема, распределения и размещения беженцев.

Глава отделения центра в провинции Алеппо Олег Демьяненко сообщил РИА «Новости», что у российской стороны налажено взаимодействие с губернатором провинции. Действует комиссия, которая занимается вопросами возвращения беженцев и проверки документов.

Он отметил, что возвращается много людей, у которых во время я боевых действий сгорели личные документы и на имущество.

Проходящих через коридор в районе поселка Абу-эд-Духур проверяют по сирийским базам данных, осматривают на наличие оружия. Мирных жителей также проверяют медики.