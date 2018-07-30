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Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

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6:44   30 Июля 2018
Весь мир

Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

Мирные жители покидают сирийскую провинцию Идлиб по организованному российскими военными гуманитарному коридору, сообщили в Центре приема, распределения и размещения беженцев.

Глава отделения центра в провинции Алеппо Олег Демьяненко сообщил РИА «Новости», что у российской стороны налажено взаимодействие с губернатором провинции. Действует комиссия, которая занимается вопросами возвращения беженцев и проверки документов.

Он отметил, что возвращается много людей, у которых во время я боевых действий сгорели личные документы и на имущество.

Проходящих через коридор в районе поселка Абу-эд-Духур проверяют по сирийским базам данных, осматривают на наличие оружия. Мирных жителей также проверяют медики.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #коридор #мирные жители
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