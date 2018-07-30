Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ
Американский сенатор Линдси Грэм высказался за расширение ограничительных мер в отношении России.
В интервью Fox News он отметил, что данная мера обоснована тем, что антироссийские санкции не работают.
Также сенатор заявил, что отдает должное президенту Трампа за более жесткую в отношении России, чем была у Обамы ранее.
Грэм отметил, что был рад заявлению госсекретаря Майкла Помпео о том, что он поддерживает идею ужесточения американских санкций в отношении РФ.
Накануне Майк Помпео заявил, что политика США по санкциям против России после саммита Москва-Вашингтон в Хельсинки не поменялась.