Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм высказался за расширение ограничительных мер в отношении России.

В интервью Fox News он отметил, что данная мера обоснована тем, что антироссийские санкции не работают.

Также сенатор заявил, что отдает должное президенту Трампа за более жесткую в отношении России, чем была у Обамы ранее.

Грэм отметил, что был рад заявлению госсекретаря Майкла Помпео о том, что он поддерживает идею ужесточения американских санкций в отношении РФ.

Накануне Майк Помпео заявил, что политика США по санкциям против России после саммита Москва-Вашингтон в Хельсинки не поменялась.