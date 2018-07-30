Мы в соц.сетях:
Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

 МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник

МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник
Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

 Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии
Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

 Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ

Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ
Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

 МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник

МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник
Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

 Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии
Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

 Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ

Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ
6:24   30 Июля 2018
Весь мир

Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ

Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм высказался за расширение ограничительных мер в отношении России.

В интервью Fox News он отметил, что данная мера обоснована тем, что антироссийские санкции не работают.

Также сенатор заявил, что отдает должное президенту Трампа за более жесткую в отношении России, чем была у Обамы ранее.

Грэм отметил, что был рад заявлению госсекретаря Майкла Помпео о том, что он поддерживает идею ужесточения американских санкций в отношении РФ.

Накануне Майк Помпео заявил, что политика США по санкциям против России после саммита Москва-Вашингтон в Хельсинки не поменялась.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #антироссийские санкции #линдси грэм
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...