Три новых грузовых борта летят во Владивосток из Северной Кореи

В дополнение к двум регулярным пассажирским рейсам из Пхеньяна во Владивосток в понедельник прибывают три грузовых рейса, сообщает пресс-служба аэропорта.

На сайте международной воздушной гавани «Владивосток» сообщается, что в понедельник прибывает пять рейсов из Пхеньяна.

В пресс-службе отметили, что дополнительные рейсы выполняет северокорейский государственный перевозчик Air Koryo.

Председатель генконсульства Северной Кореи во Владивостоке сообщил РИА «Новости», что сведениями о назначении дополнительных рейсов не обладает.