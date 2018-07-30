Три новых грузовых борта летят во Владивосток из Северной Кореи
В дополнение к двум регулярным пассажирским рейсам из Пхеньяна во Владивосток в понедельник прибывают три грузовых рейса, сообщает пресс-служба аэропорта.
На сайте международной воздушной гавани «Владивосток» сообщается, что в понедельник прибывает пять рейсов из Пхеньяна.
В пресс-службе отметили, что дополнительные рейсы выполняет северокорейский государственный перевозчик Air Koryo.
Председатель генконсульства Северной Кореи во Владивостоке сообщил РИА «Новости», что сведениями о назначении дополнительных рейсов не обладает.