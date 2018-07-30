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6:05   30 Июля 2018
Россия

Три новых грузовых борта летят во Владивосток из Северной Кореи

Три новых грузовых борта летят во Владивосток из Северной Кореи

В дополнение к двум регулярным пассажирским рейсам из Пхеньяна во Владивосток в понедельник прибывают три грузовых рейса, сообщает пресс-служба аэропорта.

На сайте международной воздушной гавани «Владивосток» сообщается, что в понедельник прибывает пять рейсов из Пхеньяна.

В пресс-службе отметили, что дополнительные рейсы выполняет северокорейский государственный перевозчик Air Koryo.

Председатель генконсульства Северной Кореи во Владивостоке сообщил РИА «Новости», что сведениями о назначении дополнительных рейсов не обладает.

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Автор: Олег Королев
#кндр #владивосток #грузовой борт
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