Пассажиров поезда в Германии эвакуировали из-за опасного предмета
В немецкой земле Бавария эвакуировали поезд после обнаружения в вагоне контейнера с подозрительным веществом, сообщает Focus Online.
Поезд следовал из Вюрцбурга во Франкфурт-на-Майне. Вскоре после отправления один из пассажиров увидел в вагоне неизвестную емкость. Поезд остановили на станции в Ашаффенбурге и эвакуировали весь состав.
Прибывшие эксперты изучили воздух в вагонах на наличие отравляющих веществ. Предмет доставлен в лабораторию для изучения находящейся там субстанции.