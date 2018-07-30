Пассажиров поезда в Германии эвакуировали из-за опасного предмета

В немецкой земле Бавария эвакуировали поезд после обнаружения в вагоне контейнера с подозрительным веществом, сообщает Focus Online.

Поезд следовал из Вюрцбурга во Франкфурт-на-Майне. Вскоре после отправления один из пассажиров увидел в вагоне неизвестную емкость. Поезд остановили на станции в Ашаффенбурге и эвакуировали весь состав.

Прибывшие эксперты изучили воздух в вагонах на наличие отравляющих веществ. Предмет доставлен в лабораторию для изучения находящейся там субстанции.