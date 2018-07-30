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 МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник

МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник
Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

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5:23   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс рассказал о необходимости «раздробить Россию».

На своей странице в Twitter он написал, что «распад России по этническому составу» якобы необходим для спокойствия и спокойствия для мира в Европе и его страны в частности на многие годы.

Таким образом политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил провокационный вариант гимна СССР.

Латвийские политики неоднократно озвучивают антироссийские лозунги. Однако, ряд латвийских политических деятелей считают, что нынешние отношения между странами ухудшились по инициативе Риги.

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Автор: Олег Королев
#россия #латвия
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