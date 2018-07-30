Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс рассказал о необходимости «раздробить Россию».

На своей странице в Twitter он написал, что «распад России по этническому составу» якобы необходим для спокойствия и спокойствия для мира в Европе и его страны в частности на многие годы.

Таким образом политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил провокационный вариант гимна СССР.

Латвийские политики неоднократно озвучивают антироссийские лозунги. Однако, ряд латвийских политических деятелей считают, что нынешние отношения между странами ухудшились по инициативе Риги.