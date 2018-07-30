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Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

Самолет Москва - Хельсинки экстренно приземлился в Петербурге

 МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник

МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник
Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

 Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии
Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

 Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ

Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ
5:03   30 Июля 2018
Весь мир

Экс-посол США Макфол обвинил российские санкции в разрушении его карьеры

Экс-посол США Макфол обвинил российские санкции в разрушении его карьеры

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что из-за наложенных российских ответных визовых санкций его научная карьера завершилась.

В интервью MSNBC на вопрос о том, повлияет ли на его жизнь прошедшая в Хельсинки встреча президентов США и РФ, Макфол заявил, что его жизнь уже поменялась.

Он напомнил, что является профессором почти три десятка лет и почти все его исследования связаны с Россией. Макфол отметил, что больше не может изучать РФ.

Также он отметил, что даже если его исключать из черного списка, то не сможет поехать в РФ. Дипломат отметил, что его научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, окончена.

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Автор: Олег Королев
#макфол #экс-посол сша
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