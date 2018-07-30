Экс-посол США Макфол обвинил российские санкции в разрушении его карьеры

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что из-за наложенных российских ответных визовых санкций его научная карьера завершилась.

В интервью MSNBC на вопрос о том, повлияет ли на его жизнь прошедшая в Хельсинки встреча президентов США и РФ, Макфол заявил, что его жизнь уже поменялась.

Он напомнил, что является профессором почти три десятка лет и почти все его исследования связаны с Россией. Макфол отметил, что больше не может изучать РФ.

Также он отметил, что даже если его исключать из черного списка, то не сможет поехать в РФ. Дипломат отметил, что его научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, окончена.