Маккейн предложил« защитить» НАТО от Трампа

Американский сенатор Джон Маккейн предложил законодательно запретить президенту США Дональду Трампу выйти из НАТО.

По данным портала T-online, Маккейн и ряд парламентариев представил на рассмотрение законопроект, который должен сделать невозможным выход США из НАТО без одобрения американского сената.

Маккейн считает, что после того, как Трамп «плохо обошелся с союзниками», в американском правительстве возникли сомнения по поводу приверженности США Североатлантическому альянсу.

Сенатор считает, что союзники по объединению на протяжении семи десятков лет «приносили жертвы ради демократии, основанной на безопасности, господстве закона и правах человека».

Также сенатор добавил, что НАТО сделала США успешной и безопасной страной.