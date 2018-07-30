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 МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник

МЧС предупреждает москвичей о порывистом ветре в понедельник
Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

Латвийский депутат предложил разделить Россию на части

 Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

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Мирные жители покидают сирийский Идлиб по организованному Россией коридору

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 Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ

Американский сенатор выступил за введение новых санкций против РФ
4:45   30 Июля 2018
Весь мир

Маккейн предложил« защитить» НАТО от Трампа

Маккейн предложил« защитить» НАТО от Трампа

Американский сенатор Джон Маккейн предложил законодательно запретить президенту США Дональду Трампу выйти из НАТО.

По данным портала T-online, Маккейн и ряд парламентариев представил на рассмотрение законопроект, который должен сделать невозможным выход США из НАТО без одобрения американского сената.

Маккейн считает, что после того, как Трамп «плохо обошелся с союзниками», в американском правительстве возникли сомнения по поводу приверженности США Североатлантическому альянсу.

Сенатор считает, что союзники по объединению на протяжении семи десятков лет «приносили жертвы ради демократии, основанной на безопасности, господстве закона и правах человека».

Также сенатор добавил, что НАТО сделала США успешной и безопасной страной.

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Автор: Олег Королев
#нато #трамп #маккейн
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