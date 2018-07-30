Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, как его неприятно удивил новый украинский учебник по географии для восьмиклассников.

В эфире украинского нардеп задался вопросом, зачем на Украине пытаются строить новую стране не за счет реальных подвигов, а за счет бреда, который внушается детям.

В частности, Рабинович с иронией отметил утверждения в учебнике про «украинские достижения в космосе», «украинскую пшеницу, которой кормится весь мир» и «немцы являются славянизированными германцами».

Также депутат с юмором предложил написать в учебниках новую альтернативную теорию, в которой призвал рассказать о том, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, развалившего СССР в интересах Киева.