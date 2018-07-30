Мы в соц.сетях:
На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

 Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ
Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

 Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане
Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

 Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма
На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

 Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ
Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

 Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане
Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

 Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма
4:23   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, как его неприятно удивил новый украинский учебник по географии для восьмиклассников.

В эфире украинского нардеп задался вопросом, зачем на Украине пытаются строить новую стране не за счет реальных подвигов, а за счет бреда, который внушается детям.

В частности, Рабинович с иронией отметил утверждения в учебнике про «украинские достижения в космосе», «украинскую пшеницу, которой кормится весь мир» и «немцы являются славянизированными германцами».

Также депутат с юмором предложил написать в учебниках новую альтернативную теорию, в которой призвал рассказать о том, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, развалившего СССР в интересах Киева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #верховная рада
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...