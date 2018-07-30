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4:02   30 Июля 2018
Весь мир

Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

За последние три года почти 1,2 миллиона сирийцев вернулись в свои дома из лагерей для беженцев.

Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты МО РФ «Красная звезда».

Всего с сентября 2015 года в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 1.186 тысячи сирийских граждан.

Россия по запросу официального Дамаска проводила в Сирии операцию против террористов с сентября 2015 года.

В минувший вторник сообщалось, что проживающие в лагере города Джебаб на юго-западе Сирии вернулись в свои дома.

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Автор: Олег Королев
#сирия #беженцы #минобороны рф
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