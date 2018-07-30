Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии
За последние три года почти 1,2 миллиона сирийцев вернулись в свои дома из лагерей для беженцев.
Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты МО РФ «Красная звезда».
Всего с сентября 2015 года в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 1.186 тысячи сирийских граждан.
Россия по запросу официального Дамаска проводила в Сирии операцию против террористов с сентября 2015 года.
В минувший вторник сообщалось, что проживающие в лагере города Джебаб на юго-западе Сирии вернулись в свои дома.