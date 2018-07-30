Мы в соц.сетях:
На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

 Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ
Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

 Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане
Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

 Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма
На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

 Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ
Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

 Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане
Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

 Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма
3:41   30 Июля 2018
Весь мир

Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОСБЕ намерены приехать в Крым для оценки ситуации с правами человека.

В БДИПЧ ОБСЕ сообщили «Известиям», что для отправки экспертов на полуостров потребуется приглашение Киева и содействие действующих крымских властей для обеспечения допуска с территории Украины.

Вице-премьер Крыма и постпред постпред регионе при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил газете, что Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями при условии соблюдения всех российских законов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#крым #обсе
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...