Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОСБЕ намерены приехать в Крым для оценки ситуации с правами человека.

В БДИПЧ ОБСЕ сообщили «Известиям», что для отправки экспертов на полуостров потребуется приглашение Киева и содействие действующих крымских властей для обеспечения допуска с территории Украины.

Вице-премьер Крыма и постпред постпред регионе при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил газете, что Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями при условии соблюдения всех российских законов.