Трамп призвал спецпрокурора Мюллера признать наличие конфликта интересов

Американский лидер Дональд Трамп призвал спецпрокурора по «российскому вмешательству Роберта Мюллера признать наличие конфликта интересов

На своей странице в Twitter Трамп задался вопросом о том, намерен ли Мюллер сообщить о конфликте интересов применительно к нему, включая факт того, что у них были «очень неприятные и продолжительные деловые отношения», что он не позволил Мюллеру стать главой ФБР и что экс-глава ФБР Джеймс Коми является близким другом спецпрокурора.

Трамп также задался вопросом, почему в команду Мюллера входят только демократы, часть из которых работала на Барака Обаму, часть - на Хиллари Клинтон.

Расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, а также предполагаемых связей Трампа с РФ ведут Мюллер и обе палаты Конгресса США. За годы расследования доказательств «вмешательств» так и не было приведено.