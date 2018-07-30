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3:21   30 Июля 2018
Весь мир

Трамп призвал спецпрокурора Мюллера признать наличие конфликта интересов

Трамп призвал спецпрокурора Мюллера признать наличие конфликта интересов

Американский лидер Дональд Трамп призвал спецпрокурора по «российскому вмешательству Роберта Мюллера признать наличие конфликта интересов

На своей странице в Twitter Трамп задался вопросом о том, намерен ли Мюллер сообщить о конфликте интересов применительно к нему, включая факт того, что у них были «очень неприятные и продолжительные деловые отношения», что он не позволил Мюллеру стать главой ФБР и что экс-глава ФБР Джеймс Коми является близким другом спецпрокурора.

Трамп также задался вопросом, почему в команду Мюллера входят только демократы, часть из которых работала на Барака Обаму, часть - на Хиллари Клинтон.

Расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, а также предполагаемых связей Трампа с РФ ведут Мюллер и обе палаты Конгресса США. За годы расследования доказательств «вмешательств» так и не было приведено.

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Автор: Олег Королев
#трамп #российское вмешательство #спецпрокурор мюллер
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