Боевики в Сирии сдали танки, гаубицы и зенитки

В Юго-западной зоне деэскалации в Сирии за прошедшие сутки боевики сдали пять зениток, три танка и две гаубицы, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

В сообщении говорится, что в результате переговоров со старейшинами поселений и главами вооруженных формирований также были сданы крупнокалиберный пулемет, три пикапа, а также большое число боеприпасов различных типов и калибров.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации. За стуки были зафиксированы обстрелы Арафита, Сарафа, Нахшебба и Калъат-Марза, а также Икко (Латакия) и районов Рашидиг-1 и Кастелло в Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Восточную Гуту из лагерей беженцев вернулись более 73,7 тысячи жителей. За прошедшие сутки в свои дома вернулись 91 человек.