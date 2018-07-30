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2:59   30 Июля 2018
Весь мир

Боевики в Сирии сдали танки, гаубицы и зенитки

Боевики в Сирии сдали танки, гаубицы и зенитки

В Юго-западной зоне деэскалации в Сирии за прошедшие сутки боевики сдали пять зениток, три танка и две гаубицы, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

В сообщении говорится, что в результате переговоров со старейшинами поселений и главами вооруженных формирований также были сданы крупнокалиберный пулемет, три пикапа, а также большое число боеприпасов различных типов и калибров.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации. За стуки были зафиксированы обстрелы Арафита, Сарафа, Нахшебба и Калъат-Марза, а также Икко (Латакия) и районов Рашидиг-1 и Кастелло в Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований  отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Восточную Гуту из лагерей беженцев вернулись более  73,7 тысячи жителей. За прошедшие сутки в свои дома вернулись 91 человек.

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Автор: Олег Королев
#сирия #боевики #гаубицы #зенитки
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